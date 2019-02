Primo corso di introduzione al volontariato a cura del Celivo in questo 2019: le edizioni a programma sono complessivamente 6, la prima nei giorni 21, 26 e 28 febbraio dalle 16 alle 18 nella sede di via di Sottoripa 1A/16.

Il corso è gratuito e aperto a tutti i cittadini, sia aspiranti volontari sia a chi voglia semplicemente chiarirsi le idee sui valori fondanti del volontariato e conoscere le realtà non profit attive sul territorio.

Durante i tre incontri si affrontano i temi della gratuità, delle motivazioni, delle disponibilità di tempo e delle varie attività che si possono svolgere. A termine del percorso – e solo se richiesto dal partecipante – è previsto l’accompagnamento per individuare l’associazione presso la quale indirizzarsi per realizzare il proprio progetto solidale.

La fase di accompagnamento inizia con un colloquio individuale in cui si focalizzano attitudini, interessi, tempo a disposizione, eccetera dell’aspirante volontario.

In aula vengono proposti video, testimonianze, lavori in gruppo e individuali, momenti di scambio e riflessione adeguati a tutte le età, provenienze e personalità.

Ogni edizione ospita al massimo 25 persone; per partecipare è necessario iscriversi con qualche giorno di anticipo compilando un’apposita scheda scaricabile dal sito e inviandola via email all’indirizzo celivo@celivo.it. Chi preferisce può ritirare la scheda in formato cartaceo presso la sede.

Per chiedere delucidazioni si può telefonare al numero 010 5956815 o visitare la pagina del sito.