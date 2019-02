Carige si avvia a cedere due pacchetti di crediti deteriorati, uno di sofferenze e uno di unlikely to pay, per un valore lordo complessivo di 1,7 miliardi di euro. La notizia, pubblicata oggi da Milano Finanza, viene confermata nell’ambiente finanziario genovese.

Acquirenti sono Sga (finanziaria del Tesoro) e Credito Fondiario, che dovrebbero inviare in tempi brevi le loro proposte vincolanti all’advisor di Carige, Ubs.

Con questa operazione il volume dei crediti deteriorati di Banca Carige scende sotto il 10% del totale dei crediti.