Banca Carige diffida Codacons e si riserva di valutare la possibilità di un’azione legale, giudicando aggressiva e denigratoria la campagna dell’associazione rivolta ad azionisti e obbligazionisti dell’istituto finanziario ligure.

«Se sei un azionista e/o obbligazionista della banca Carige – si legge nel sito di Codacons – ora puoi costituirti in giudizio per recuperare i tuoi soldi e ottenere il risarcimento del danno causato dalla perdita di valore delle tue azioni e/o obbligazioni, oltre al risarcimento del danno morale per 10.000 euro».

«In merito all’iniziativa a carattere massivo nei confronti di Banca Carige – precisa una nota dell’istituto – avviata nelle ultime settimane da Codacons, in considerazione del fatto che: le modalità di divulgazione di tale iniziativa si sono spinte fino a pratiche di volantinaggio indistinto nelle caselle postali, anche di pertinenza di soggetti che non hanno mai avuto rapporti con il Gruppo Banca Carige; tali pratiche, e comportamenti di analogo tenore, sono state poste in essere in particolare nelle vicinanze di sedi e dipendenze della Banca; Codacons si sta avvalendo, senza il necessario consenso, del marchio Carige per supportare detta iniziativa sul proprio sito istituzionale, Banca Carige ha invitato l’Associazione a cessare immediatamente tali pratiche, gravemente lesive del patrimonio reputazionale della Banca, diffidandola dal perpetrarle in futuro. In difetto Banca Carige sarà costretta a tutelarsi in tutte le sedi competenti e si riserva anche di valutare il possibile rilievo penale dei detti comportamenti».