Chiusura in rialzo per le principali borse europee con il buon andamento dei negoziati Usa-Cina. Parigi segna +1,79% a 5.153 punti, Francoforte +1,89% a 11.299 punti, Londra +0,55% a 7.236 punti.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 22.204,24 punti (%) e Ftse Mib a 20.212,34 punti (+1,90%). Stabile sui 269,50 punti base lo spread BtP Italia/Bund a 10 anni.A Piazza Affari rimbalza Telecom Italia (+6,4%) in seguito alla decisione di Cdp di rafforzare la sua quota nell’azionariato, rispetto al 4,9% attuale, in vista dell’assemblea di fine marzo. Bene Eni (+2,3%) dopo i conti e con il petrolio in netto rialzo (55,4 dollari al barile il Wti aprile, 65,8 dollari al barile il Brent aprile).

Sul mercato valutario, euro ancora debole a 1,1267 dollari.