Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segnava +0,24%, poi accelera con il passare dei minuti sino a raggiungere un +0,7%. In evidenza Juventus (+1,62%) e Ubi Banca (+1,07%), in calo Campari (-1,98%).

In Europa piazze principali in rialzo: Londra +0,34%, Parigi +0,19%, solo Francoforte è piatta (+0,02%).

Mercati asiatici ancora a ranghi ridotti per il capodanno cinese. Tokyo ha chiuso in lieve ribasso anche sui segnali contrastanti dalle trimestrali: il Nikkei ha perso lo 0,19% a quota 20.844.

Il petrolio è in rialzo a 54,73 dollari per il barile Wti e a 62,66 dollari per il Brent.

Nei cambi l’euro è in lieve calo a 1,1423 dollari da 1,1435 della chiusura di Wall Street e 1,1442 di inizio giornata ieri. Contro lo yen la moneta unica europea passa di mano a 125,49.

Il differenziale tra Btp e Bund apre poco mosso a 256,6 punti sui livelli della chiusura di ieri. Il rendimento è al 2,73%.