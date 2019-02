La Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni in lieve perdita (-0,07% a 20.195 punti, ma con il passare dei minuti ha invertito la rotta. In cima al listino principale c’è Bper Banca (+1,93%), seguita da Stmicroelectronics (+1,3%), in calo Tenaris (-0,7%) e Saipem (-0,66%).

Deboli anche le principali Borse europee. Sulla parità Francoforte (-0,01% a 11.422 punti), Parigi (-0,1% a 5.190 punti) e Londra (-0,03% a 7.165 punti dopo i primi scambi).

Nei mercati asiatici Tokyo ha perso lo 0,18%, mentre le Piazze cinesi sono salite.

Tra i dati macroeconomici attesi in giornata, la revisione del rating di Fitch sull’Italia, l’inflazione in Europa a gennaio. Nel pomeriggio a Bologna è atteso l’intervento del residente della Banca Centrale Europea Mario Draghi.

Quotazioni del petrolio in lieve rialzo sul mercato after hour di New York: il Wti sale a 57,10 dollari al barile (56,96 ieri sera a New York). Il Brent recupera 11 centesimi a 67,18 dollari al barile.

Nei cambi euro in rialzo: la moneta unica europea passa di mano a 1,1348 dollari (1,1337 ieri sera a New York) e a 125,64 sullo yen.

Aumenta lo spread fra Btp e Bund che segna 274 punti, rispetto ai 270 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,86%.