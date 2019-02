Fiducia dei vertici di Fincantieri sul via libera dell’Antitrust Ue all’accordo per l’acquisizione della società cantieristica Stx France. Alla conference call con gli analisti il ceo Giuseppe Bono ha dichiarato: «Lavoreremo con l’Ue per impostare la struttura dell’acquisizione al fine di accelerare il processo. Siamo fiduciosi su un esito positivo».

Il direttore generale, Alberto Maestrini, ha aggiunto: «Siamo fiduciosi che la transazione riceverà il via libera. L’acquisizione non danneggia di fatto la concorrenza nel nostro mercato con nuovi concorrenti che possono entrare. Inoltre, non ha alcun impatto significativo sul mercato finale».

L’ottimismo del vertice di Fincantieri sulla conclusione della vicenda Stx ha spinto in borsa il titolo del gruppo che intorno alle 17 segnava +14.45%.