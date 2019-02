Partenza piatta per le principali Borse europee, con gli occhi ancora puntati sul braccio di ferro commerciale tra Usa e Cina. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,15%, mentre Parigi segna un +0,01%, Francoforte +0,3% e Londra -0,23%. Lo spread è stabile in area 279 punti.

A Piazza Affari Prysmian non fa prezzo in avvio, dopo i nuovi problemi per WesternLink. Male anche il titolo Juventus (-13% teorico), dopo il ko in Champions contro l’Atletico Madrid. Giù anche Tenaris (-3,63%) nonostante il rialzo di utile e ricavi 2018, mentre Telecom sale (+0,48%) nel giorno in cui il Ceo Luigi Gubitosi presenta in consiglio il nuovo piano che punterà sulle alleanze.

Petrolio poco mosso (+0,26% il Wti ad aprile e +0,06% il Brent). I cambi: l’euro resta sopra quota 1,13 dollari e vale 1,133 dollari (1,1342 ieri alla chiusura), mentre l’euro/yen è a 125,56 (125,61 ieri in chiusura) e il dollaro/yen a 110,74.