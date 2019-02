Formalizzato, con un protocollo d’intesa, il rapporto tra il Comune di Santa Margherita Ligure e le pubbliche assistenze cittadine, la Croce Rossa e la Croce Verde. Oggetto dell’intesa, i servizi erogati ai cittadini in ambito di trasporto sociale, assistenza durante manifestazioni pubbliche ed educazione sanitaria.

Il documento, su proposta del vicesindaco di Santa Margherita Emanuele Cozzio, è stato firmato dal sindaco Paolo Donadoni, dal presidente della sez. SML della Croce Rossa Gian Maria Conterno e dal presidente della Croce Verde Francesco Atzori.

«I militi delle nostre pubbliche assistenze sono le prime persone che intervengono quando si incorre in un’urgenza sanitaria − commenta Donadoni − Questo documento riconosce il rapporto che è sempre stato in essere e lo potenzia per il futuro. Così facendo auspichiamo migliorino i servizi erogati e si rafforzi la collaborazione con le pubbliche assistenze cittadine. È un altro esempio del fare squadra insieme su un tema così importante e delicato per la città e i cittadini».