Migliorare l’accoglienza e la qualità dei servizi rivolti ai turisti sportivi. Questo l’obiettivo della SeaStone Outdoor Academy, il primo progetto di formazione focalizzato sull’outdoor e indirizzato ad albergatori, commercianti e altri operatori del territorio (oltre 40 tra Pietra Ligure, Borgio Verezzi e della val Maremola), lanciato dalla rete di impresa SeaStone Riviera.

«La SeaStone Outdoor Academy è un’iniziativa voluta dalla nostra rete di impresa ed è rivolta a tutti i soggetti turistici che vogliono operare all’interno del settore del turismo outdoor. Ma non solo, la scuola di formazione potrà avere ulteriori sviluppi e sinergie con vari enti e realtà turistiche», afferma il presidente di SeaStone Riviera Mario Parodi, che aggiunge: «È molto importante formare i vari operatori sul fornire una serie di servizi dedicati agli amanti delle due ruote come guide mtb, negozi convenzionati, deposito bici al chiuso, tracciati, mappe e altro ancora… È indispensabile accogliere e saper dare informazioni adeguate ai turisti stranieri, sul territorio, sui sentieri o magari su specialità gastronomiche o altre attrattive».

E SeaStone Outdoor Academy ha già messo in campo il primo corso di formazione, “Outdoor4Tourism”, indirizzato a tutti gli operatori dell’accoglienza turistica: inizierà il 19 febbraio e terminerà il 19 marzo, per un totale di 9 moduli formativi in aula e tre uscite sul territorio. Il corso sarà tenuto da docenti esperti del settore, che forniranno nozioni sulla morfologia, sulla storia e sulla cultura del nostro territorio. Un’altra parte del corso verterà invece sulle discipline sportive all’aria aperta, come mountain-bike, trekking e climbing. E non mancheranno le lezioni sul marketing turistico rivolto alla clientela del settore outdoor.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione: le lezioni tenute durante il corso saranno a disposizione in formato video per tutti i partecipanti.

Clicca qui per scaricare il programma