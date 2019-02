Leonardo e Northrop Grumman Australia (Nga) hanno firmato oggi, all’Avalon Air Show, in corso in questi giorni in Australia, un memorandum of understanding per il supporto logistico del C-27J che sarà offerto alla Nuova Zelanda.

In base al memorandum, Leonardo, di cui il C-27J è uno dei prodotti di punta, e Nga, azienda leader nei servizi di supporto logistico, presenteranno un’offerta congiunta per rispondere al programma Future air mobility capability della Royal New Zealand Air Force che punta a sostituire la flotta di obsoleti C-130H.

La partnership tra Leonardo e Nga rafforza l’offerta incentrata sul C-27J, garantendo il supporto completo per tutto il ciclo di vita del velivolo e consentendo che in futuro ogni ammodernamento della flotta avvenga in modo efficiente e con ampi margini di autonomia da parte del cliente.

La versatilità del C-27J, già operato con eccellenti risultati dalla Royal Australian Air Force, unita alla comprovata esperienza di Nga permetteranno alla Royal New Zealand Air Force di svolgere efficacemente un’ampia gamma di missioni di trasporto tattico, protezione civile, ricerca e soccorso e trasporto VIP nei più difficili scenari operativi e ambientali.