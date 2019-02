Le aziende che lavorano con Fincantieri possono ora fare richiesta di personale attraverso il portale formazione lavoro della Regione Liguria. L’annuncio, reiterato più volte, torna d’attualità a causa della presentazione fatta oggi da Regione Liguria nella sede di Fincantieri a Riva Trigoso alla presenza di Gianni Berrino, l’assessore regionale al Lavoro e delle organizzazioni sindacali.

Presenti le aziende dell’indotto legate a Fincantieri. Quello di oggi è il secondo incontro legato al protocollo d’intesa firmato con Fincantieri per promuovere l’occupazione locale nella cantieristica navale.

«I centri per l’impiego sono i protagonisti di questo importante protocollo, teso a mettere sempre più in relazione domanda e offerta, in un comparto cosi importante per la Liguria come quello della cantieristica – dice Berrino – Fincantieri e le aziende che lavorano al suo interno hanno servizi specifici a loro dedicati, e possono trovare nel portale FormAzione Lavoro lo strumento ideale per i loro fabbisogni occupazionali».

Il portale è il servizio di Regione Liguria messo a disposizione delle imprese e dei cittadini. Più di 1350 aziende hanno aderito alla piattaforma di incrocio tra domanda e offerta, gli iscritti sono circa 28 mila, oltre 260 i corsi di formazione e 4500 gli annunci di lavoro pubblicati, 120 mila le candidature inviate.

L’accordo con Fincantieri prevede la presenza sul portale di una sezione dedicata alla ricerca di figure lavorative nell’ambito dell’azienda e del suo indotto quali carpentieri, coibentatori, coloritori, elettricisti, molatori, saldatori.

Per inviare le proprie richieste di ricerca personale e chiedere supporto per l’inserimento nel sistema, le aziende interessate possono contattare genova3@cpi.alfaliguria.it inserendo nell’oggetto la dicitura “Fincantieri”.