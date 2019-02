Venerdì 15 febbraio la Pro Loco di Bogliasco riapre il cinema Paradiso. L’inaugurazione è fissata alle 19,30 (ingresso libero), mentre alle 21 partirà la regolare programmazione con il film “A star is born”, che proseguirà domenica 17 alle 19 e alle 21,15.

La programmazione sarà per tre weekend al mese, alternando spettacoli per bambini e per adulti. La novità della nuova gestione sta nella proposta di titoli in lingua originale con sottotitoli.

La Pro Loco ha pensato anche a una serie di “combinazioni” per permettere a tutti di andare al cinema: la prima collaborazione è con Senza Pensieri Eventi Park, la ludoteca che si trova a Bogliasco vicino alla piscina dove è possibile lasciare i ragazzi a giocare per tutta la durata del film con servizio di baby sitting. Si parte venerdì 15 dalle 20,30 alla fine del film a un prezzo di 8 euro.

Le prossime convenzioni saranno con i bar del paese, per poter prendere un aperitivo e biglietto del cinema a prezzo ridotto, con i tassisti per chi abita nelle frazioni e non ha un’automobile. Per ora la Pro Loco inizia con il grande sforzo di ridare al paese il suo cinema, che dalla scorsa estate aveva chiuso i battenti dopo la rinuncia del vecchio gestore.

I prezzi del cinema Paradiso Bogliasco: intero 6 euro, ridotti per bambini sotto ai 10 anni, over 65, soci Pro Loco: 5 euro, abbonamento 8 spettacoli 40 euro.