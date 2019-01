Corso per operatore meccanico, corso per operatore del legno e corso per operatore elettrico. Sono i tre percorsi formativi sotto i riflettori giovedì 31 gennaio dalle 8.20 alle 12.20 e dalle 13.20 alle 16.20 al Centro San Salvatore in Corso IV Novembre 115 a Cogorno e venerdì 1 febbraio 2019 dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 16.30 al Centro di formazione professionale A. Spinelli in Via Adamoli 3 a Genova.

Sono i due ultimi open day dedicati ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale previsti per il prossimo anno scolastico 2019/2020 dalla Formazione professionale del Villaggio del Ragazzo (corso operatore meccanico nel Centro San Salvatore di Cogorno e il Cfp A. Spinelli di Genova; corso operatore del legno e corso operatore elettrico e presso il Centro San Salvatore). Tali percorsi consentono di assolvere il diritto e dovere di istruzione e formazione ottenendo una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo.

«Durante la giornata di Open Day – spiega Nicola Visconti, direttore area educazione formazione lavoro del Villaggio del Ragazzo – sarà possibile visitare i laboratori e gli ambienti del centri del Villaggio. I docenti offriranno la propria disponibilità a quanti richiederanno informazioni dettagliate sul corso durante le ore di lezione, proprio per dare alle persone in visita la possibilità di scoprire le specifiche attività con i ragazzi intenti a eseguire gli esercizi di laboratorio. La disponibilità a visitare i laboratori del Villaggio è inoltre illimitata nel tempo: è sufficiente richiedere un appuntamento telefonando alla segreteria della formazione professionale allo 0185 375230».

CORSO OPERATORE MECCANICO (Centro San Salvatore e CFP Spinelli)

L’operatore meccanico è una figura professionale in grado di eseguire le lavorazioni al banco fondamentali e realizzare particolari meccanici sulla base di disegni tecnici e cicli di lavoro predisposti, utilizzando macchine utensili tradizionali quali fresatrice, tornio, trapano, rettificatrice, lapidello, ecc. L’operatore meccanico è in grado di assemblare e/o revisionare complessivi meccanici, utilizzare macchine utensili a controllo numerico computerizzato (Cnc). Il corso prevede inoltre specifici laboratori di saldatura, serramentistica, elettronica, motoristica mare/terra, diagnostica, macchine utensili e lavorazioni al banco.

CORSO OPERATORE DEL LEGNO (Centro San Salvatore)

L’operatore del legno e dell’arredamento si occupa delle lavorazioni del legno e affini, per la costruzione e posa di manufatti, in particolare mobili anche da incasso ed elementi di completamento, nonché eventualmente rifiniture interne e altri prodotti in legno prevalentemente per arredamenti civili.

CORSO OPERATORE ELETTRICO (Centro San Salvatore)

L’operatore elettrico realizza impianti elettrici in tutti i dettagli, eseguendo la messa in opera dei relativi componenti e il collaudo, corredando l’impianto delle dichiarazioni di conformità. Garantisce inoltre la manutenzione e la riparazione di eventuali guasti agli impianti. L’operatore elettrico è inoltre in grado di effettuare assemblaggi, installazioni e riparazioni di apparecchiature e sistemi elettrici.