Sarà Aster e non più Amiu a occuparsi, nel 2019, dello sfalcio stradale su tutto il territorio del Comune di Genova.

Lo lascia intendere la stessa Aster in una comunicazione ufficiale, aggiornando sulla sperimentazione avviata lo scorso 15 ottobre su strade, marciapiedi e scalinate in tutto il Municipio Valpolcevera e in una parte del Municipio Medio Ponente, nella zona di Cornigliano.

La lunghezza totale delle strade interessate del territorio nell’ultima parte del 2018 è di 290 Km e l’attività è stata programmata sulla base di elenchi forniti da Amiu, in base a priorità concordate con i Municipi interessati.

Una prima fase, per una lunghezza di 120 km è iniziata il 15 ottobre ed è stata ultimata prima delle feste natalizie.

Una seconda fase, per una lunghezza di 170 km, è stata avviata il 3 dicembre e lo stato di avanzamento è del 24%. Aster prevede l’ultimazione entro la fine del mese di febbraio.