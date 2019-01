Il logo è una s, che ricorda un sentiero, che si snoda tra l’azzurro del mare e l’arancione scuro della terra. Non poteva essere altrimenti visto che si tratta della rete di impresa del settore outdoor “Sea Stone Riviera“, che ha dato vita a un nuovo portale turistico: una finestra sul mondo del turismo sportivo a Pietra Ligure e nella Val Maremola.

All’interno del portale sarà possibile consultare tutti i servizi outdoor offerti dal network, con testi, foto e video sull’offerta del territorio. Per l’utente sarà possibile scegliere la propria vacanza con pochi click: dove dormire e dove mangiare, le guide, gli shuttle e gli altri servizi per organizzare gite ed escursioni. Ogni visitatore potrà costruirsi una vacanza a 360 gradi.

Sul portale, alla sezione Focus Mtb, ampio spazio viene dato a tutti i sentieri di Pietra Ligure e della Val Maremola: fotografie, schede tecniche e info sui percorsi mtb. Non manca una speciale vetrina per tutti gli sport outdoor dal climbing al trekking, dallo snorkeling al kayak e al Sup. Si potranno conoscere le guide e gli operatori aderenti al network di Sea Stone Riviera e scoprire tutti i loro servizi turistico-sportivi.

Queste le sezioni:

Territorio – Intro sulle bellezze naturali, storiche e culturali di Pietra Ligure e della Val Maremola, oltre alle produzioni enogastronomiche locali.

Outdoor – Si potranno trovare le attività sportive praticabili grazie alle guide, le attività outdoor di “terra” e “mare”. E poi il pacchetto di servizi: lo shuttle della Balestrino Viaggi, le associazioni sportive del territorio, oltre a noleggio, negozi, officine e deposito per le bici e altra attrezzatura.

Focus Mtb – Foto, descrizioni, mappe e schede tecniche sui percorsi e itinerari per gite ed escursioni.

Ospitalità – L’utente potrà scegliere dove dormire, con la presenza di tutte le strutture ricettive della rete di impresa, ma anche dove mangiare (con l’adesione dell’associazione dei ristoratori pietresi), oltre alla possibilità di trascorrere momenti di sole e mare negli stabilimenti balneari che hanno aderito al progetto turistico, senza contare le opportunità di shopping nei negozi aderenti alla rete di impresa.

Stay tuned – Spazio a news, contenuti editoriali ed eventi legati al mondo outdoor del territorio, con aggiornamenti e novità sul settore.

Media – Gallery fotografica sui percorsi, sentieri e bellezze naturalistiche di tutta la Val Maremola: in questa sezione i primi video-promo di “Sea Stone Riviera”.

Chi siamo – L’utente potrà trovare tutte le informazioni sulla rete di impresa, sul prodotto turistico offerto e sulle attività istituzionali e associative.

Il portale sarà promosso sui canali web e social italiani e internazionali: «Sarà una nuova e unica piattaforma multimediale – spiega il presidente di Sea Stone Riviera Mario Parodi – per dare forte visibilità al nostro meraviglioso territorio: il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di un’accoglienza qualificata, pronta a rispondere alle richieste di un target sempre più esigente. Proprio per soddisfare la crescente richiesta di servizi qualificati abbiamo fin da subito aperto alla partecipazione di ristoratori, commercianti e bagni marini, entrati a pieno titolo nel nostro ambizioso e innovativo progetto, per un’offerta completa e integrata».

L’obiettivo dichiarato è di portare sul territorio gli amanti dell’outdoor e del turismo sportivo, professionisti, «ma anche tante famiglie e appassionati degli sport all’aria aperta, grazie al nostro clima, alle nostre bellezze naturali e ad un’offerta di servizi sempre più qualificata».

In particolare Sea Stone Riviera punta sui turisti stranieri, al momento però è disponibile solo una versione in lingua inglese.

Sea Stone Riviera è presente sulle piattaforme social.