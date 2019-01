In occasione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, per agevolare i conferimenti di rifiuti da parte delle attività commerciali produttrici prevalentemente di imballaggi, Amaie Energia comunica l’apertura straordinaria dell’ecopunto di via San Francesco (sotto cavalcavia di via Francia) nella giornata di domenica 10 febbraio, con orario continuato 8 – 20.

Potranno essere conferiti i rifiuti ben suddivisi per tipologia e ridotti di volume.