Nei prossimi quattro sabati – 26 gennaio, 2 febbraio, 9 febbraio e 16 febbraio – a Genova sarà aperto al mattino, con orario dalle 8 alle 12, uno studio medico di medicina generale in ciascun distretto della Asl 3.

Prosegue così l’accordo siglato tra Alisa e le organizzazioni sindacati dei medici di medicina generale, dopo l’apertura degli studi dei medici di famiglia anche durante le ultime festività. In val Polcevera rimane operativo l’ambulatorio medico per i codici a bassa complessità aperto presso la Croce Rosa di Rivarolo durante tutti i fine settimana dalle 8 alle 20 e il lunedì mattina dalle 8 alle 12.

«Grazie alla collaborazione avviata da Alisa con la medicina del territorio – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – abbiamo concordato la necessità di supportare il sistema sanitario attraverso le aperture del sabato mattina anche nel prossimo periodo, in cui è atteso il picco influenzale. Il messaggio ai cittadini è quello di rivolgersi allo studio medico più vicino, evitando quindi di doversi recare in pronto soccorso per malesseri e patologie di lieve entità. Ringrazio i medici di medicina generale che si sono fatti parte attiva anche nella promozione della vaccinazione antinfluenzale, con un importante risultato già raggiunto ovvero l’aumento stimato di circa il 10% di persone vaccinate tra gli over 65enni e le persone fragili. Inoltre i medici di medicina generale svolgono un ruolo fondamentale anche nell’ambito del “piano freddo” con la presa in carico attiva degli anziani che presentano un rischio elevato o molto elevato di complicanze rispetto alle basse temperature e all’influenza: ogni medico di medicina generale ha ricevuto da Alisa, attraverso le Asl, l’elenco dei propri assistiti che rientrino in queste categorie».

In particolare, il Piano freddo ha individuato su tutto il territorio regionale 3.551 persone over 75enni (l’1,3% dei 244.801 anziani liguri con più di 75 anni) che presentano un rischio molto elevato di complicanze legate agli eccessi di freddo e all’influenza. I cittadini over 75 con un livello di rischio elevato sono 8.993 in tutta la Liguria (il 3,3% del totale) mentre quelli con rischio “moderato” risultano 20.984 (pari al 7,8% della popolazione target).

Questi i riferimenti degli studi medici che saranno aperti il sabato mattina nelle date indicate:

Distretto 8 – Studio Medico Pegli, via Martiri della Libertà n.4

Distretto 9 – Studio Medico Caveri, via A. Caveri n.1/3

Distretto 10 – Centro Medico Manesseno, via Poirè n.13 (Manesseno)

Distretto 11 – Studio Medico Cecchi, via Cecchi n.19/10

Distretto 12 – Studio Medico Destefanis, corso A. De Stefanis n.15/4 (aperto il 2/2 e 16/2)

Studio Medico Monticelli, corso De Stefanis n.2/4 (aperto il 26/1 e 9/2).

Distretto 13 – Studio Bogliasco, via Mazzini 36 piano terra, Bogliasco (aperto il 26/1 e 9/2); Studio Recco, piazza Matteotti 9, Recco (aperto il 2/2 e 16/2).