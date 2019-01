San Carlo di Cese, riaperta con un mese di anticipo la strada di collegamento con Pegli

Entro il 25 aprile si lavora per riaprire la strada per Portofino

Riaperta con circa un mese di in anticipo rispetto a quello che originariamente era stato programmato. Da oggi la strada che porta da Pegli a San Carlo di Cese è di nuovo percorribile.

Il tratto era franato il 10 novembre, al termine di un lungo periodo di maltempo. Al momento la strada è percorribile in senso unico alternato, ma per il doppio senso non occorrerà aspettare troppo

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presente alla riapertura insieme al sindaco Marco Bucci e all’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella, ha anche anticipato che intorno al 20 gennaio verrà aperto il cantiere per ripristinare la strada che porta a Portofino, per riuscire a riaprirla prima dei ponti di primavera.