Alcune attività erano già in corso, come Bj Liguria aveva documentato qualche tempo fa (qui) ma è stata inaugurata ufficialmente la struttura “Villa Elena” di Rinascita Vita.

La onlus, che da 36 anni si occupa di supportare non solo i pazienti usciti dal coma, ma anche i loro famigliari, si è spostata sul confine tra i quartieri di Sampierdarena e San Teodoro.

Adesso sono disponibili non solo gli spazi per le attività diurne, ma anche i 24 posti letto dotati di tutti i servizi per pazienti così speciali, con già una fitta lista d’attesa

Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato la benedizione ufficiale, a cui hanno pa