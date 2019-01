È stato consegnato oggi il cantiere per il ripristino della strada 227 da Santa Margherita Ligure a Portofino interrotta dalla mareggiata di fine ottobre. La strada sarà aperta al traffico, a senso unico alternato, entro il ponte di Pasqua e poi in entrambi i sensi per la stagione estiva.

A vincere l’appalto un pool di aziende del territorio avente come capogruppo la Sas Traversone di Rezzoaglio. L’opera è stata finanziata con uno stanziamento diretto di Regione Liguria pari a 1,5 milioni di euro a cui si aggiungono fondi emergenziali del valore di 1,5 milioni di euro, per un totale di 3 milioni di euro. La consegna del cantiere è avvenuta oggi alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, dei sindaci e degli assessori di Portofino e Santa Margherita Ligure e Franco Senarega, consigliere delegato della Città Metropolitana per la viabilità.