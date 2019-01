I piani originari sono evidentemente stati allungati e di molto: il progetto “Via del gusto” al Mercato Orientale di Genova, di cui Bj Liguria ha parlato spesso, è in dirittura d’arrivo, ma occorrerà attendere ancora un po’ per vederlo completato.

Almeno secondo quanto dichiarato dall’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Genova Paola Bordilli, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Guido Grillo in consiglio comunale.

«È un progetto molto prestigioso – spiega l’assessore – con il quale abbiamo partecipato e vinto il premio della XII edizione del premio Urbanistica 2018-Urbanpromo a Milano, in quanto rappresenta un’innovazione nel solco della tradizione».

Riguardo i tempi di realizzazione, Bordilli dichiara che sarà operativo dalla prossima Pasqua.

A questo punto, visto che a luglio si parlava di ottobre 2018 (qui l’articolo), la speranza è che non sia l’ennesima data disattesa.