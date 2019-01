Il Comune di Chiavari ha sancito ufficialmente il via libera alla variante del progetto della società Gli Scogli srl per il complesso di zona Preli.

Confermate tutte le opere che devono essere realizzate a favore del Comune e approvato l’abbassamento della copertura dei fabbricati B1 e C che si affacciano su piazza Gagliardo (l’istanza risale al 2017).

Le parti hanno concordato di definire tutti i contenziosi pendenti sia al Tar Liguria sia al Consiglio di Stato, ponendo fine ad annose contrapposizioni. La data di conclusione delle opere relative al nuovo tratto di passeggiata a mare è fissata al 31 agosto 2019.

Il sindaco Marco Di Capua dichiara «Finalmente potremo avere il completo recupero del fronte mare di Chiavari partendo da piazza Gagliardo fino alla Casa di Riposo Torriglia. I cittadini potranno godere di una nuova passeggiata e nuovi spazi per il tempo libero. Nostro malgrado non è stato possibile migliorare ulteriormente il progetto, chiedendo maggiori parcheggi pubblici, in quanto la precedente amministrazione autorizzò la monetizzazione anziché chiederne la realizzazione, determinandone così l’insufficienza».

L’ok alla variante è arrivato dalla Conferenza dei Servizi a fine dicembre.