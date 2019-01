Proseguono le operazioni propedeutiche alla messa in sicurezza dei tronconi di Levante del Ponte Morandi.

Le sezioni di 6 torri modulari che serviranno per sostenere quel che resta del ponte, sono state trasportate totalmente smontate e poi assemblate in moduli da 5,9 metri di altezza per 3,5 metri di base.

Le sezioni delle torri sono state montate con due gru della società Vernazza, il premontaggio delle sezioni è necessario per montare successivamente le sei torri che saranno utili per la messa in sicurezza dei tronconi di Levante (pile 10 e 11) del viadotto Morandi.