«In relazione alle dichiarazioni del Ministro Toninelli circa la comunicazione inviata da Autostrade per l’Italia al Commissario Bucci sulle risorse per il Ponte Morandi, la società conferma di aver risposto alla richiesta di fondi da parte del Commissario, esprimendo riserve sugli importi richiesti, proponendo le modalità di erogazione degli stessi e, ricevuto un riscontro da parte del Commissario, riservandosi di portare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del prossimo 17 gennaio le suddette modalità».

Lo annuncia Autostrade per l’Italia in una nota dopo il seguente tweet del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli: «Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare #pontediGenova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruira’, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa».