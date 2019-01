L’organizzazione sindacale Diccap ha proclamato per sabato 12 gennaio uno sciopero territoriale di tutto il personale appartenente alla direzione Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova per tutti i turni della giornata. Sciopero che era stato già fissato per il 22 dicembre scorso, poi rinviato.

L’astensione è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali.

Queste le motivazioni: contro l’attuale Organizzazione del Corpo di PM e del lavoro; per un turnover; contro la carenza di personale; per la sicurezza dei lavoratori; per una migliore programmazione dei progetti e del lavoro; contro il taglio progressivo delle retribuzioni.