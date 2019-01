Strada provinciale 227 da Santa Margherita Ligure per Paraggi e Portofino, finite le vacanze ripartono i cantieri per la ricostruzione e il consolidamento della strada. Si rende quindi necessario regolamentare nuovamente il passaggio pedonale sulla passerella che collega la Cervara con Paraggi.

Il sindaco di Santa Mrgherita Paolo Donadoni ha firmato la nuova ordinanza (che annulla la precedente) che entrerà in vigore dal 7 gennaio 2019, con la quale si regolamenta il passaggio nelle fasce orarie in cui non sono attivi i cantieri dei lavori.

I pedoni (tutti indistintamente e non solo i residenti) potranno utilizzare la passerella tutti i giorni tra le 12.15 e le 13.45 e tra le 17.15 e le h 8 del giorno successivo. Nei giorni in cui i cantieri non saranno attivi si potrà transitare senza interruzioni.