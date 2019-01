Palomba (Costa Crociere): «Il 26 marzo lo scalo inaugurale di Costa Fortuna a Genova»

«Costa Fortuna rientrerà in Europa dall’Asia e dopo 15 anni toccherà Genova: per il 26 marzo, in occasione dello scalo inaugurale a Genova, abbiamo in programma una serie di iniziative, anche per comunicare questo nuovo prodotto». Lo ha detto Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, a margine dell’evento “Genova & Friends”, organizzato da Deloitte, che si è svolto ieri a Palazzo della Borsa a Genova.

«Per il 2019 prevediamo un’ulteriore crescita di Costa Crociere, che già nel 2018 ha registrato numeri positivi, sia in termini di volumi, sia di utili», ha aggiunto Palomba.