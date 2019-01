Mezzi AMT gratuiti dall’inizio dell’allerta gialla (dalla mezzanotte alle 13 di venerdì 1 febbraio) fino a due ore dopo il suo termine. La disposizione è del centro operativo comunale di Genova.

AMT metterà in azione la nuova procedura di gestione degli eventi nivologici recentemente modificata. La nuova procedura prevede l’incatenamento preventivo di un numero congruo di mezzi, per averli pronti a intervenire all’avvio della precipitazione nevosa; nella fase di incatenamento verrà comunque garantito nel complesso almeno il 70% del servizio sull’intera rete. Naturalmente, in caso di nevicate abbondanti, alcune linee potrebbero subire ulteriori limitazioni e, in alcuni casi, essere soppresse. I cittadini potranno essere informati in tempo reale sullo stato del servizio collegandosi al sito di AMT (www.amt.genova.it) e, per quanto riguarda i tempi di attesa delle diverse linee, collegandosi alla App AMT.

Si ricorda che la procedura aziendale di gestione dell’Emergenza neve prevede la continuità e la regolarità del servizio su metropolitana e impianti speciali.