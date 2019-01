Un bando pubblico, per cercare un immobile in locazione nel territorio del Comune di Genova da adibire a nuova sede del mercato florovivaistico all’ingrosso e al minuto: lo ha emesso dall’amministrazione comunale, reperibile sul sito istituzionale a questo link.

Tra le caratteristiche, una superficie complessiva di 3500 mq, oltre una superficie esterna destinata a posteggio operatori e utenza di 2500 mq; deve essere agevolmente collegato con le principali vie di comunicazione e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici; già costruito all’atto di partecipazione alla presente selezione o essere di imminente completamento; libero da vincoli giuridici e di fatto che ne impediscano l’uso al quale deve essere destinato; libero da persone e cose alla data di stipulazione del contratto di locazione che, comunque, dovrà avvenire entro il 30 settembre 2019.

L’offerta deve essere presentata in plico chiuso, sigillato e controfirmato in tutti i lembi di chiusura. Dovrà contenere tre buste separate, ugualmente chiuse e controfirmate sui lembi, identificate con le lettere A, B e C, recanti l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture e documentazione: busta A – Domanda di partecipazione, busta B – Offerta tecnica, busta C – Offerta economica. Il plico, che deve essere indirizzato a “Comune di Genova, Archivio Generale e Protocollo – Piazza Dante 10 – 16122 Genova”, deve specificare: le indicazioni relative al mittente-offerente con nome ditta, indirizzo della sede legale, almeno un indirizzo fax e un indirizzo e-mail di riferimento; l’oggetto del presente avviso, ossia: “RICERCA IMMOBILE PER MERCATO FLOROVIVAISTICO”; la dicitura “NON APRIRE–PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, è fissato per le 12 del 28 marzo 2019.

Per ogni chiarimento è possibile contattare la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo – Ufficio Contratti Patrimonio non Abitativo e Fitti Passivi – ai seguenti recapiti: e-mail direzionepatrimonio@comune.genova.it, patrcontrlocali@comune.genova.it, cpistone@comune.genova.it; telefoni 010.557 3477e 010.5573256; fax 010.5577154.

«Dopo il buon esito del bando di vendita dei locali di via Semini, attuale sede del mercato florovivaistico all’ingrosso – sottolinea l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – come amministrazione comunale ci siamo subito attivati per trovare una soluzione alternativa. La logica seguita è stata quella di condividere insieme a tutti gli operatori le caratteristiche della nuova sede. Questo bando dunque nasce dalla concertazione promossa in seno all’apposita Commissione Mercato istituita presso la Camera di Commercio di Genova. Confidiamo che la ricerca dell’immobile per ospitare il mercato abbia un risultato positivo. Il settore florovivaistico è tradizionalmente un comparto importante nell’economia della città e come assessorato è nostra intenzione lavorare per assicurarne sempre di più lo sviluppo».