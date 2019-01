Dal 19 al 27 gennaio Marina Genova parteciperà al Boot di Dusseldorf (stand 7AD15 – Hall 07A di Liguria for Yachting, la rete dei marina liguri di cui è cofondatore).

Da sempre in contatto con i grandi cantieri del nord Europa leader nella costruzione di super yacht, anche quest’anno Marina Genova presenterà i propri servizi come hub per super e mega yacht nel cuore del Mediterraneo: stop over per le soste in cantiere nel periodo invernale e per lavori in garanzia, stop over per le grandi mete del Mediterraneo nella stagione dei charter, area Isps dedicata a super e mega yacht e certificazioni Rina Marina Excellence. Un porto vivo tutto l’anno in posizione strategica nel centro Europa e nel Mediterraneo.

«Marina Genova − dice Giuseppe Pappalardo, ceo del marina − è un polo nautico di eccellenza, tra i pochissimi in grado di offrire ospitalità a Super Yacht fino a 130 metri di lunghezza, con elevati livelli di servizio dedicato a tutte le esigenze. Particolare attenzione viene dedicata al tempo libero degli equipaggi “We Love Crew è l’attività strategica seguita nel Marina dalla nostra Crew Social Manager a dalla Crew Guide, due figure professionali preposte alla organizzazione di momenti social».

In particolare, Marina Genova mette a disposizione oltre 500 ormeggi, di cui 100 per Super e Mega Yacht fino a 130 metri, le più grandi banchine per rifornimento carburante duty paid e duty free nel Mediterraneo (da 100m e 150m), un’area cantieristica per tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, agenzie marittime e numerosi altri servizi dedicati ai grandi yacht, ristorazione, hotel, attività commerciali e iniziative rivolte a armatori, ospiti ed equipaggi.