Alla Spezia è stato inaugurato il nuovo centro sociale per gli anziani del quartiere in zona Melara.

La collocazione della nuova sede nella zona pianeggiante del quartiere, al numero civico 2 di Via Pontegrande, risponde ad un’esigenza che da ormai cinque anni veniva avanzata da parte dei frequentatori del Centro: in precedenza i locali erano nella parte alta di via Pontegrande, con una notevole salita da percorrere che col tempo aveva ridotto la frequentazione giornaliera dei soci più anziani.

Sono stati gli stessi soci che – venuti a conoscenza che alcuni fondi di proprietà dell’Arte nella parte bassa del quartiere si erano resi liberi – hanno ipotizzato il trasferimento della sede. L’atto di permuta, dopo parecchi tentativi andati vani nel corso degli anni, è arrivato a buon fine nel 2018 e l’Amministrazione Peracchini ha stanziato i fondi per i lavori di ristrutturazione. Gli interventi, dell’ammontare complessivo di 24.842,86 euro, hanno comportato l’imbiancatura dei locali, la sostituzione degli infissi e di alcuni sanitari e il rifacimento dell’impianto elettrico e termico.

Il Centro è da sempre molto attivo nel quartiere, e si è caratterizzato per diverse iniziative rivolte agli abitanti, in aggiunta alle consuete attività ricreative rivolte agli anziani che frequentano la struttura. In passato i soci volontari si sono resi disponibili alla raccolta di presìdi per l’incontinenza donati da privati e consegnati poi ad anziani in difficoltà. Da sottolineare inoltre la raccolta di fondi e la consegna di pacchi alimentari a famiglie in situazioni di precarietà economiche.