Sono 12 i giovani che hanno portato a termine l’impegnativo corso da incursori della Marina Militare nel 2018. Il 18 gennaio alle 12.30 la cerimonia commemorativa al comando subacquei e incursori (Comsubin) della Marina Militare alla Spezia, alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

Grazie alla possibilità offerta dal concorso per volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), numerosi giovani hanno potuto affrontare l’impegnativo corso formativo della durata di circa un anno, caratterizzato da quattro fasi distinte, durante le quali gli allievi ricevono l’adeguata preparazione fisica e professionale di base necessarie a condurre operazioni subacquee, anfibie e terrestri.

I neo incursori riceveranno il basco verde ed entreranno a far parte delle forze speciali della Marina Militare.

Si può diventare un incursore della Marina Militare attraverso la frequenza dell’Accademia Navale di Livorno – per la quale è attualmente aperto il relativo bando concorsuale – e delle scuole sottufficiali, oppure partecipando a un apposito concorso per volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che permette di accedere direttamente alla Scuola del Comsubin.

Per maggiori informazioni basta consultare il sito.