Un protocollo di intesa tra Iren e Liguria Digitale per l’interscambio di esperienze, competenze e opportunità in ambito informatico, tecnologico e di formazione, è stato firmato alla presenza di Massimiliano Bianco, a.d. di Iren e di Paolo Piccini e Enrico Castanini, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di Liguria Digitale.

Lo comunica in una nota il Gruppo Iren. In particolare, l’accordo prevede il supporto di Liguria Digitale nell’accelerazione del processo di innovazione e di digitalizzazione intrapreso da Iren in linea con quanto previsto nel Piano Industriale al 2023 recentemente varato e volto a incrementare l’efficienza e l’evoluzione dei servizi per i cittadini in linea alle nascenti e crescenti necessità.

Le collaborazioni che saranno attivate potranno riguardare percorsi formativi in ambito di information e communication technology, consulenze e supporto in ambito di digital transformation, big data, risk management e la realizzazione di App e di prodotti multimediali.