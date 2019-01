A valle del contratto preliminare sottoscritto il 17 ottobre 2018, il Gruppo Iren, attraverso la controllata Iren Ambiente, essendosi verificate tutte le condizioni sospensive, ha perfezionato l’acquisizione dell’intera partecipazione nella società San Germano srl e nella sua controllata CMT spa, detenuta dal Gruppo Derichebourg.

La transazione è avvenuta secondo i termini precedentemente comunicati in data 17 ottobre 2018. «L’acquisizione del Gruppo San Germano, coerentemente con le linee strategiche di M&A definite nel Piano Industriale, consente di rafforzare la presenza in due nostre regioni di riferimento, il Piemonte e l’Emilia Romagna, e di estendere l’attività a una nuova area, la Sardegna. Il patrimonio impiantistico acquisito in ambito di trattamento e smaltimento dei rifiuti rinforzerà inoltre la dotazione di asset industriali del Gruppo», ha affermato il presidente di Iren Paolo Peveraro che ha condotto l’operazione con il team Iren M&A.

«L’operazione si inserisce in un percorso di sviluppo di Iren Ambiente favorendo il conseguimento di obiettivi di crescita industriale grazie anche all’acquisizione di maggiori capacità competitive nell’attività di raccolta, allo sviluppo delle attività riciclaggio e a una crescita del fatturato sia nei territori di riferimento sia in nuove aree geografiche ritenute di interessante prospettiva», ha affermato l’amministratore delegato di Iren Massimiliano Bianco.