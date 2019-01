Gruppo Autogas ha definito l’acquisizione di Lampogas e contestualmente perfezionato l’accordo – annunciato lo scorso 15 novembre – relativo all’ingresso di Italmobiliare nel Gruppo Autogas. Italmobiliare, che ha investito nell’operazione 60 milioni di euro, diventa azionista con una quota del 27% circa di un gruppo con un giro d’affari complessivo di circa 500 milioni.

Con l’acquisto di Lampogas, Gruppo Autogas rafforza significativamente la propria presenza sul territorio nazionale nella distribuzione di GPL a cui si affianca una rapida espansione dell’offerta complessiva nel settore energetico delle multiutility con i marchi AGNLuce – una gamma di offerte per il settore dell’energia elettrica, AGNGas – per il settore del gas naturale/metano, AGNE² – per tutte le soluzioni di risparmio e efficienza energetica tra cui AGNSolar – la sinergia perfetta tra luce e fotovoltaico e AGNe-DRIVE per la mobilità elettrica.

Il Gruppo Autogas, nato nel 1958 dalla collaborazione tra i fondatori Francesco Quirico e Aldo Risso, un piemontese e un ligure, attraverso l’innovazione e le continue evoluzioni del mercato energetico, ha diversificato negli anni il proprio business, fino a coprire tutte le varie forme in cui l’energia si rende disponibile per lo sviluppo.