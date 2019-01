Italia in Comune, il partito fondato da Federico Pizzarotti (sindaco di Parma) e Alessio Pascucci (sindaco di Cerveteri) apre ufficialmente la propria sezione a Genova. Nell’assemblea costituente di mercoledì 9 gennaio, sono stati scelti Yuri Bertolotti come presidente, Sandro Delucchi in qualità di coordinatore.

«Intendiamo essere la nuova casa per persone provenienti da diverse realtà che però credono nei valori della nostra Costituzione e si ritrovano nella nostra carta dei valori – afferma Delucchi – Italia in Comune a Genova sarà in prima linea nel rilancio di questa città così ferita. Non possiamo più nasconderci».

Nelle prossime settimane seguirà una presentazione pubblica aperta a tutti i cittadini interessati a conoscere più da vicino la realtà di Italia in Comune, alla quale saranno presenti anche il consigliere regionale Francesco Battistini e la referente regionale Cristina Bicceri che aggiunge «la costituzione della sezione genovese rappresenta un passaggio fondamentale per passare alla fase operativa e propositiva. D’ora in poi chi non si riconosce nell’attuale proposta politica su Genova e sulla Liguria potrà avere un nuovo riferimento dove il pragmatismo, le competenze e gli ideali convergono naturalmente. Confidiamo nel supporto e nel ruolo centrale della sezione di Genova, anche nella costruzione della proposta per le future regionali: sarà un percorso innovativo e inclusivo, che permetterà di coinvolgere le energie migliori del territorio ligure».