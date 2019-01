Gruppo Boero, azienda che produce vernici per edilizia e yachting, ed Esseg, Ente scuola sicurezza in edilizia Genova, presentano un ciclo di corsi di formazione per il rilascio della certificazione di pittore edile, secondo la norma Uni 11704, approvata a marzo 2018. La presentazione è in programma il 24 gennaio dalle 9.45 nella sede di Esseg (via Borzoli 61/A/B).

Il titolo, rilasciato da Cepas, Istituto di Certificazione delle competenze e della formazione, consentirà agli esperti qualificati di ottenere un riconoscimento oggettivo delle competenze specifiche acquisite, tutelando la professionalità delle imprese di verniciatura e costituendo una garanzia in più per committenti, aziende del settore e consumatori.

Si tratta di un atto volontario da parte del tecnico interessato e una garanzia di qualità nei confronti di una categoria professionale di cui è sempre più necessaria la presenza nel nostro Paese.

Secondo l’analisi di “Previsione dei fabbisogni occupazionali in Italia a medio termine (2018-2022)”, fornito da Unioncamere – Anpal, Sistema Informativo Excelsior, gli artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni presentano un tasso di fabbisogno (rapporto tra fabbisogno di occupati e stock di occupati medio annuo) dell’1,6%: tradotto in numeri, significa che saranno richiesti nei prossimi anni 32.800 di occupati in questo ambito, sia dipendenti sia indipendenti.

Gruppo Boero, in occasione dei corsi di formazione, metterà a disposizione know how e competenze garantite da quasi duecento anni di storia nel settore delle vernici.

Esseg è la prima scuola edile a progettare e realizzare i corsi di formazione per il rilascio della certificazione di pittore edile.

Per informazioni e iscrizioni 010 6513661.27 oppure offertaformativa@esseg.eu.