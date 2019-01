Da venerdì 1 e fino a venerdì 8 febbraio sarà possibile iscriversi a Clickeasy, il progetto ideato dal Comune di Genova nell’ambito delle iniziative “Genova People Friendly” con il sostegno di Enel, per avviare i cittadini di età superiore ai 65 anni all’uso delle tecnologie digitali.

Seminari (ore 10-11,30) Lunedì 11 febbraio: Computer, tablet, smartphone: differenze, analogie

Mercoledì 20 febbraio: Comunicare attraverso il mondo digitale: mail, chat, Whatsapp

Mercoledì 27 febbraio: Le app utili per la vita quotidiana

Mercoledì 6 marzo: Google e gli atri motori di ricerca

Mercoledì 13 marzo: Le notizie su internet, per rimanere sempre informati (e non disinformati)

Mercoledì 20 marzo: Internet utile: comprare, fare pratiche, tutto on line (con PEC e firma digitale)

Mercoledì 27 marzo: I social network: il mondo a portata di like

Mercoledì 3 aprile: Privacy e dati personali: consigli su come sopravvivere

Le lezioni si svolgeranno nella sede di Informagiovani, a palazzo Ducale, e inizieranno lunedì 11 febbraio con percorsi formativi per i quali saranno impegnati, come istruttori, giovani studenti o informatici.

«L’obiettivo dell’amministrazione è la digitalizzazione della cittadinanza tutta − afferma l’assessore Arianna Viscogliosi, promotrice del progetto − Gli over 65, in particolare, sono coloro verso i quali è necessario intervenire per ridurre il cosiddetto “digital divide” che impedisce ulteriori forme di crescita innovativa, sia in ambito economico che sociale; l’alfabetizzazione digitale viene qui messa in atto, mediante la contaminazione tra giovani e meno giovani, ritenendo utile ed efficace sfruttare le sinergie esistenti tra generazioni diverse».

I corsi, realizzati grazie anche al supporto del centro Informagiovani, saranno condotti da Amistà, associazione di promozione sociale, nata per volontà di un gruppo di cinque ragazzi che hanno condiviso l’esperienza di Servizio Civile Nazionale.

Laboratori (ore 9-11 o 11-13) Lunedì 18 febbraio: Principi fondamentali dell’informatica: Conoscenza del pc, porte, accensione, spegnimento, conoscenza del sistema operativo

Lunedì 25 febbraio: Principi fondamentali di Internet- mail, chat

Lunedì 11 marzo: Principi fondamentali di Internet: ricerca sul Web e le Google App

Lunedì 25 marzo: I sistemi informatici del Comune e siti interessanti-sportelli on line, risorse da conoscere

Lunedì 1 aprile: I social network – parte I

Lunedì 8 aprile: I social network − parte II

Il programma dei corsi prevede 8 seminari, differenziati per argomento, ai quali possono accedere 70 persone per incontro. Oltre ai seminari, i corsi prevedono un ciclo di 6 laboratori, organizzati su due turni (uno dalle 9 alle 11 e uno dalle 11 alle 13), ad ognuno dei quali potranno essere ammesse 15 persone.

La frequenza ai seminari e ai laboratori è prevista da lunedì 11 febbraio a lunedì 8 aprile, secondo il calendario e gli orari precisati di seguito.

Per accedere ai corsi gli interessati devono iscriversi, rivolgendosi allo sportello di Informagiovani di Palazzo Ducale, dall’ 1 all’8 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 14 alle 16.

L’accesso ai seminari e ai laboratori è previsto fino ad esaurimento posti, per un totale di circa 600 presenze.