Il ministro delle Finanze francesi Bruno Le Maire si dice «favorevole all’operazione Fincantieri-Stx» e non «preoccupato per un’eventuale decisione negativa della Commissione europea». Lo riporta l’agenzia Radiocor, secondo cui Le Maire ritiene che il passaggio all’Antitrust europeo del dossier sia una procedura normale, sovra-interpretata da parte di qualcuno e che, appunto, non desta, dal punto di vista francese, alcuna preoccupazione.

Le Maire ha poi indicato di “credere” nel progetto Fincantieri-Stx precisando che in questa fase «è molto importante andare fino in fondo».