Il consiglio di amministrazione di Fincantieri spa, nel corso dell’ultima riunione, svoltasi ieri, ha deliberato la nomina di Pier Francesco Ragni, già vicedirettore generale, a direttore generale della società.

Ragni affiancherà Alberto Maestrini, direttore generale della società dal 26 settembre 2016.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla società il Ragni risulta detenere direttamente n. 17.600 azioni ordinarie di Fincantieri.

Nato a Terni il 22 maggio 1971, laureato in Economia Aziendale presso l’università Luigi Bocconi di Milano, Ragni ha iniziato la sua carriera lavorando come analista finanziario in primarie società di consulenza internazionale quali Pricewaterhouse Coopers.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di investment banker in primari istituti bancari italiani quali Banca IMI e BNL, occupandosi principalmente di operazioni di finanza straordinaria. Nel settembre del 2005 entra in Fincantieri in qualità di dirigente nell’ambito dell’ente Business Development e Corporate Finance. Nell’aprile 2006 viene nominato responsabile della funzione Business Development del Gruppo che dal 2008 viene posta a diretto riporto dell’amministratore delegato. Nell’aprile del 2011 assume l’incarico di deputy chief financial officer di Fincantieri, mantenendo inoltre i precedenti incarichi.

Da gennaio 2014 ad agosto 2016, è direttore Business Development di Fincantieri, mentre da ottobre 2015 è business assistant dell’amministratore delegato. Dal febbraio 2016 è vicedirettore generale. È presidente del cda di Vard Group AS e Fincantieri Oil&Gas ed è inoltre membro del consiglio di amministrazione delle seguenti società: Fincantieri Marine Group Holdings Inc., Fincantieri Marine Group LLC, ACE Marine LLC, Centro Servizi Navali.