F.lli Orsero sarà presente a Fruit Logistica 2019, la fiera internazionale leader del settore ortofrutticolo, che si terrà a Berlino dal 6 all’8 febbraio. Ospiterà più di tremila aziende provenienti da tutta la catena del valore del fresco.

Lo stand dell’omonimo Gruppo – ubicato nella Hall 2.2 / Stand C06 – sarà completamente

rinnovato nell’aspetto e avrà un layout focalizzato sulla nuova linea di IV gamma F.lli Orsero.

Il Fresh cut è il progetto cardine del 2019 non solo per il brand ma anche per il Gruppo Orsero. Oltre a un nuovo packaging e a un catalogo completo per soddisfare le esigenze dei diversi clienti, il Gruppo sta realizzando 3 stabilimenti dedicati alla produzione di questa linea, che si affiancheranno alla già presente struttura di Firenze, attiva dal 2014.

Il primo centro, inaugurato da poche settimane, è quello di Molfetta (BA), ai quali seguiranno altre due aperture nel corso dell’anno, per un totale di 3.500 mq di spazi lavorativi dedicati alla produzione di IV gamma. «I nuovi stabilimenti – spiega Paolo Prudenziati, presidente del Gruppo Orsero – sono localizzati in tre zone geograficamente strategiche d’Italia. Una caratteristica unica nel panorama italiano, che ci permette di distribuire il nostro prodotto con un servizio rapido e capillare su tutto il territorio nazionale, sempre in perfette condizioni di freschezza e salubrità».

Nello stand F.lli Orsero sarà presente il management del Gruppo e il team commerciale. Sarà inoltre possibile degustare alcune delle principali referenze del catalogo IV gamma F.lli Orsero: dall’ananas al mango, passando per mix dal sapore tropicale.