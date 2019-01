Gruppo d’Amico in numeri Il Gruppo d’Amico, fondato nel 1952, è attivo nel trasporto marittimo nei settori dry cargo e product tankers, e nei servizi strumentali alle attività di core business. Dispone di una tra le più importanti flotte a livello mondiale di navi porta-rinfuse e navi cisterna. Con uffici in più di 10 sedi nel mondo, tra cui Genova, il Gruppo d’Amico impiega più di 330 dipendenti e coinvolge circa 3 mila persone a bordo delle navi.

D’Amico International Shipping (Gruppo d’Amico), attraverso la propria controllata operativa d’Amico Tankers, ha firmato un accordo per la vendita e “lease back” della Mt Cielo di Houston, una nave LR1 di portata lorda di 75 mila tonnellate, attualmente in costruzione in Corea del Sud (Hyundai Mipo). Lo si legge in una nota aziendale.

La nave è stata venduta per un importo di 38,6 milioni di dollari, la consegna è prevista a gennaio di quest’anno.

L’accordo stipulato consente a D’Amico Tankers di generare cassa, al momento della consegna, per un importo di circa 10,2 milioni di dollari, al netto delle commissioni e di costi addizionali connessi, rispetto al pre-esistente finanziamento, contribuendo quindi al rafforzamento della posizione di liquidità della società in vista del completamento del proprio programma di rinnovamento della flotta.