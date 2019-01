Il consigliere metropolitano Adolfo Olcese ha rassegnato le proprie dimissioni​: «Lo faccio – spiega – per questioni di carattere professionale e personale che non mi permettono di proseguire con il dovuto impegno e abnegazione il lavoro che sono stato chiamato a portare avanti».

Ringraziamenti di rito con un pensiero particolare al sindaco Marco Bucci: «al quale mi lega un rapporto di profonda stima e sintonia, gli voglio augurare di poter continuare a lavorare sempre in modo così proficuo per la nostra Genova e per tutta l’area Metropolitana».

Le dimissioni sono immediatamente efficaci e il consiglio dovrà provvedere nei tempi previsti dalla legge alla sua surroga. La delega al Bilancio che ricopriva il sindaco di Pieve Ligure, è stata temporaneamente assunta ad interim dal sindaco metropolitano Marco Bucci.