Circle spa, società a capo dell’omonimo gruppo quotata sul mercato AIM Italia e la società partner HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, entrambe specializzate nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione logistica, si sono aggiudicate un tender della Commissione Europea (DG MOVE) del valore di 136.000 euro per studiare le opportunità di evoluzione delle applicazioni telematiche per il trasporto merci (“TAF TSI”), uno specifico standard tecnico per l’interoperabilità ferroviaria.