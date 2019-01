A seguito della chiusura di un tratto di via Siffredi a Genova per lavori stradali, dalle 10 di sabato 2 febbraio alle 17 di domenica 3 febbraio, le linee 1, 3 e N2 di Amt modificheranno il percorso come di seguito indicato, mentre il servizio SP (Principe – Sestri Ponente) sarà temporaneamente sospeso e riprenderà alle 17 di domenica 3 febbraio.

Linee 1, 3 e N2

Direzione levante: i bus, giunti alla rotatoria Hermada/Puccini, proseguiranno sul percorso alternativo via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba e via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni D’Acri, via Superba, via Pionieri d’Italia e via Siffredi dove riprenderanno regolare percorso.