Chiusura debole per le borse europee, prive degli stimoli di Wall Street, oggi chiusa per festività, e indotte alla cautela dalle previsioni del Fmi. Il Fondo monetario internazionale ha indicato l’Italia, la vicenda Brexit e le guerre commerciali come fattori di un possibile rallentamento dell’economia globale e ha rivisto al ribasso le stime di crescita sull’economia della zona euro, tagliando in particolare le previsioni di Italia e Germania. Francoforte segna -0,62%, Parigi -0,17%, Londra +0,03%.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 21.572,79 punti (-0,35%) e Ftse Mib a 19.638,64 punti (-0,35%). Lo spread BtP Italia/Bund a 10 anni si attesta su 250 punti base da 247 pb di venerdì sera.

Sul fronte dei cambi, l’euro vale 1,2672 dollari (1,1360 venerdi’) e 124,59 yen, mentre il dollaro-yen si attesta a 109,61.

Poco mosso il I petrolio : il wti lima dello 0,1% portandosi a 53,7 dollari al barile.