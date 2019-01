Nuovi marciapiedi a Chiavari. All’incrocio di corso Garibaldi e corso Cristoforo Colombo sono in corso i lavori di rifacimento. Il progetto è stato affidato alla ditta Simes Tigullio srl, per un importo pari a 22.277,50 euro+iva, con 970 euro di oneri per la sicurezza aggiuntivi.

Ieri l’avvio del cantiere e l’inizio delle operazioni di ricostruzione. Gli interventi di manutenzione straordinaria abbatteranno le barriere architettoniche presenti, al miglioramento del decoro urbano della zona e ad una maggiore sicurezza dei pedoni.

L’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Bisso, spiega: «Sono interventi che fanno parte di un progetto più ampio che toccherà tutta Chiavari, dal centro storico ai vari quartieri, che si svilupperà per tutto l’arco del 2019 e sarà finalizzato all’adeguamento della percorribilità pedonale anche per i portatori di handicap».