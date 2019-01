Scaduta la convenzione con la cooperativa Terramare, subentra il Villaggio del Ragazzo nella gestione dell’ufficio informazioni turistiche del Comune di Chiavari. Il sindaco Marco Di Capua e Giuseppe Grigoni, direttore dell’area sociale e sanitaria del Villaggio del Ragazzo, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo propedeutico al restyling della struttura in via della Cittadella e all’implementazione dell’offerta dello stesso.

Il sindaco Di Capua dichiara: «Una delle sfide del nuovo anno sarà migliorare l’accoglienza e l’offerta dell’ufficio informazioni in sinergia con il Villaggio del Ragazzo. Abbiamo aperto al pubblico il nuovo Iat il 18 maggio scorso, grazie al supporto e all’intuizione degli assessori Stanig e Ratto: ora è necessario riorganizzare e modificare lo spazio, valorizzarlo, prevedere alcuni lavori di ristrutturazione, dotarlo di una connessione Wifi gratuita e di telecamere di videosorveglianza, acquistare nuovi arredi e device, implementare e sponsorizzare i momenti di condivisione al suo interno».

Per Giuseppe Grigoni, direttore dell’area sociale e sanitaria del Villaggio del Ragazzo, «il sopralluogo di oggi è propedeutico alla valorizzazione dell’ufficio informazioni turistiche comunale. Si tratta di uno spazio espositivo con un grande potenziale, che va sviluppato sulla base di tre considerazioni fondamentali: renderlo accessibile ai disabili, quindi rimuovere tutte le barriere architettoniche esterne e interne; valorizzare l’ingresso, per renderlo più attrattivo e funzionale e infine, implementare il rapporto con le associazioni culturali, creando più occasioni di incontro».

«L’assessorato al Turismo lavorerà in sinergia con il personale del Villaggio del Ragazzo per rendere l’ufficio Iat più accattivante possibile – interviene l’assessore Gianluca Ratto – sicuramente diventerà un valore aggiunto nella promozione del territorio e nell’organizzazione delle fiere internazionali del turismo, in cui la nostra amministrazione crede molto».

Per l’assessore alla Cultura Silvia Stanig, «l’ufficio informazioni turistiche, nella nuova sede di via della Cittadella, è uno spazio vivo, luogo di ritrovo e accoglienza turistica, capace di ospitare eventi culturali e accontentare le tante associazioni che non hanno spazi consoni dove poter organizzare appuntamenti e allestire mostre. Continuando in questa direzione, diventerà sicuramente lo specchio della città, a disposizione della collettività».