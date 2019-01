«Grande attenzione non solo al centro storico di Chiavari, ma a tutte le frazioni e quartieri della città – dichiara il primo cittadino Marco Di Capua – Dopo il caso della strada interpoderale di Caperana Case Sparse, l’amministrazione sta provvedendo a un intervento importante di messa in sicurezza della strada che collega Chiavari con le frazioni di Maxena, Campodonico e Sanguineto. A ciò si aggiunge l’acquisizione al demanio comunale della strada Case Sparse di Maxena, dove addirittura si trova un ponte ritenuto abusivo per la città metropolitana».

L’obiettivo del Comune di Chiavari è quello di investire nella riqualificazione dei quartieri cittadini. Il sindaco Di Capua e l’ingegnere incaricato Eric Parpaglione hanno effettuato un sopralluogo per verificare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza da realizzare sul tratto di strada che attraversa Maxena, Campodonico e Sanguineto. Intervento che va a sommarsi ai principali predisposti per il centro storico di Chiavari (solo per citarne alcuni, il nuovo progetto di Piazza Del Buono di Ri, il rifacimento della pavimentazione e dei sottoportici di Piazza Roma, Corso Dante e Via Marsala, e il restauro conservativo di Palazzo Rocca).

Il progetto definitivo, esecutivo e il coordinamento della sicurezza avrà una spesa complessiva pari a 450 mila euro.

«Parliamo di diversi interventi da realizzare lungo tutta la strada, circa otto di manutenzione straordinaria – afferma Parpaglione – è necessario ripristinare le condizioni di sicurezza nei tratti parzialmente franati, oppure dove mancano cordoli o guard rail, procedendo anche con l’installazione di reti anti caduta massi. Inoltre, ci occuperemo della regimazione delle acque e della tombinatura di alcuni canali che costeggiano il percorso».